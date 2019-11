Mau tempo moveu barco encalhado há 100 anos nas cataratas do Niágara

Há mais de um século que um barco estava preso nas rochas acima das Cataratas do Niágara - e já fazia parte da paisagem -, mas o mau tempo que assolou a região nos últimos dias acabou por fazer mover os destroços do navio.

O clima severo de quinta-feira - com fortes rajadas de vento - acabou por empurrar a embarcação para longe das rochas e agora o barco está mais perto de território canadiano. A Comissão de Parques de Niágara partilhou um vídeo onde se vê aquilo que parece o navio "a virar-se de lado e a girar",

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A história de como o barco ali ficou encalhado é já uma lenda na região. Em 1918, um navio separou-se do seu rebocador - com dois homens a bordo - durante uma operação de dragagem, e ficou preso no rio Niágara, a cerca de 600 metros de Horseshoe Falls, uma das três quedas de água que compõem as Cataratas do Niágara.

Apesar dos inúmeros esforços das autoridades, os náufragos - James Harris e Gustav Lofberg - só conseguiram ser resgatados com a ajuda de "um corajoso veterano da Primeira Guerra Mundial chamado William "Red" Hill", embora só no dia seguinte ao acidente, conta a CNN.

O barco de ferro deteriorou-se ao longo dos anos, mas continuou firmemente preso às rochas, onde "atracou" em 1918.

A equipe do Niágara Parks continua a acompanhar o movimento do barco, caso este se mova novamente.