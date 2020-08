Máscara facial encontrada dentro de nugget de frango do McDonalds

CEO da McDonald's deixa cargo por causa de uma relação consensual com uma funcionária

Uma menina de seis anos quase se engasgou com um nugget de frango do McDonald's que a mãe dela alegou que continua uma máscara cirúrgica azul no seu interior.

Maddie estava a tomar uma refeição que a sua mãe comprou esta terça-feira num restaurante de Aldershot, no Reino Unido, quando a mãe conseguiu tirar o nugget de frango da boca da filha. "Era uma máscara, estava absolutamente cozinhada no interior do nugget", afirmou, citada pela BBC.

"Tive de colocar o dedo na boca dela e ficou tudo manchado de azul. Eu não conseguia perceber o que era, mas olhei para a caixa de nuggets e pude ver algo azul num outro nugget. Era uma máscara, estava completamente assada, como uma pastilha elástica. Era nojento. Se eu não estivesse na sala com a minha filha, simplesmente não sei o que teria acontecido", acrescentou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Laura Arber, mãe de quatro filhos, voltou ao restaurante para falar com o gerente, que lhe disse que os nuggets não tinham sido cozinhados no local.

"Nunca mais voltamos ao McDonald's. Só porque diz que é uma refeição feliz não significa que é seguro", afirmou a progenitora, que quer consciencializar outros pais.

Entretanto, o McDonald's disse que estava a investigar o caso e reiterou que a segurança alimentar é da "maior importância" para a cadeia e restaurantes e que coloca grande ênfase no controlo de qualidade, seguindo "padrões rigorosos para evitar imperfeições".

"Assim que fomos informados do problema, abrimos uma investigação com o fornecedor e tomámos medidas para garantir que qualquer produto desse lote seja removido dos restaurantes", disse um porta-voz, citado pelo BBC. "Gostaríamos de oferecer um pedido de desculpas à cliente em questão", acrescentou.