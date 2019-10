Manifestação ao fim da tarde em Barcelona fecha comércio e pára transportes

A manifestação foi marcada pela organização de jovens da esquerda catalã independentista, Arran, para a Praça de Urquinaona, no centro de Barcelona. O objetivo é exigir a demissão do conselheiro (ministro regional) Miquel Buch, que acusam de meter a polícia regional (Mossos d'Esquadra) às ordens da Polícia Nacional espanhola.

Este protesto, que inicia o sexto dia consecutivo de manifestações de rua, pretende ser pacífico, mas autoridades catalães aconselharam o comércio a encerrar às 18:00 e os transportes a pararem naquela zona da cidade. Não se sabe se será também o sexto dia consecutivo de violência.

O protesto conta com o apoio de outras organizações separatistas, nomeadamente os CDR (Comités de Defesa da República), que defendem a proclamação da República catalã através da "desobediência civil pacífica e não violenta", e a ANC (Assembleia Nacional Catalã), uma organização cívica com o objetivo de alcançar a independência política da Catalunha.

Mais de uma hora depois do início da manifestação, milhares de pessoas chegaram ao Tribunal Superior da Catalunha, onde estão neste momento concentrados nas escadas sob os olhares dos Mossos d'Esquadra.

Nos dias anteriores também foram convocadas manifestações "pacíficas" no final da tarde que depois de acabarem, no início da noite, foram seguidas por confrontos violentos entre grupos de jovens encapuçados e a polícia.

Os grupos radicais separatistas têm aumentado o seu grau de violência contra a polícia catalã, transformando nos últimos cinco dias o centro de Barcelona num campo de batalha com várias avenidas cortadas e fogueiras em vários locais.

Os movimentos de protesto começaram na segunda-feira, depois ser conhecida a sentença contra os principais políticos catalães responsáveis pela tentativa de independência, em outubro de 2017. Os juízes decidiram condenar nove deles a penas até 13 anos de prisão, por delitos de sedição e peculato.

Depois do anúncio da sentença, os independentistas fizeram cortes de estradas e de vias de caminho-de-ferro um pouco por toda a Catalunha.

À mesma hora do início da manifestação dos jovens, reuniam no Parlamento da Catalunha o presidente do Parlamento Roger Torrent e Ada Colau. O objetivo é estabelecer um espaço de trabalho entre instituições e entidades sociais e económicas. Entretanto, o presidente do Governo Regional Quim Torra enviou uma carta ao presidente do parlamento nacional, Pedro Sánchez, a lamentar que tenha de responde por escrito a um comunicado da Moncloa lançado para a comunicação social. Torra reafirmou que o governo nacional não está interessado no diálogo com a Catalunha.

De Gijona chega a indicação de que mais de 800 pessoas se concentram em frente ao Palácio da Justiça como protesto contra a s detenções de ontem e contra a violência policial exercida sobre os manifestantes.