Mama Cax, a defensora da inclusão na moda, morre aos 30 anos

Mama Cax, cujo nome real era Cacsmy Brutus, já tinha perdido uma perna devido a um cancro de pulmão e de ossos quando era adolescente. A modelo era uma defensora acérrima das mulheres negras e com deficiência na moda. "Dizer que Cax era uma lutadora é um eufemismo", diz em comunicado a família.

"Como sobrevivente do cancro, ela acostumou-se a enfrentar os vários desafios da vida e com sucesso. É com a mesma coragem que lutou nos últimos dias", diz ainda a família, num comunicado publicado no Instagram.

Ela própria relatou os seus problemas de saúde no Instagram , após ter descoberto um coágulo de sangue na perna, coxa e abdómen e perto de um filtro junto do pulmão (que tinha sido colocado na adolescência para o tratamento do cancro).

Foi aos 14 anos que adoeceu e foi submetida a uma cirurgia mal sucedida de substituição do colo do fémur, da qual resultou a amputação da perna direita aos 16 anos.

Cax tornou-se famosa no seu blogue, no qual escreveu francamente sobre a sua deficiência, ao lado de publicações sobre moda, viagens e estilo de vida. Só mais tarde ganhou notoriedade por decorar a sua perna protética de maneira ousada. O que explicou à revista Dazet n Confused, no início do ano, como sendo uma forma de a tornar uma obra de arte por oposição à vergonha que inicialmente tinha por a usar.

"Comecei a usar as media sociais para falar sobre as inseguranças do meu corpo depois do cancro infantil me ter deixado com um milhão de cicatrizes (principalmente emocionais?) E uma perna amputada", escreveu ela em um post no Instagram em novembro. "A pergunta que eu mais odeio é" quem é seu modelo "- nunca tive um até me tornar meu modelo, mas admiro pessoas fortes que usam seus privilégios para elevar os outros".

Nos últimos anos tinha conseguido marcos importantes na moda. Foi modelo de grandes marcas, incluindo Sephora, Asos, Tommy Hilfiger, e no ano passado foi capa da edição de setembro da Teen Vogue.

Em outubro de 2018 foi uma das modelos da Savage x Fenty, a marca de lingerie de Rihanna. Em sua homenagem, a cantora americana publicou uma foto de Cax num desfile e apelidou-a de "beleza poderosa".