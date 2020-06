Mais um monumento aos Confederados derrubado por manifestantes

Manifestantes em Richmond derrubaram durante a noite passada mais um monumento aos Confederados em protesto pela morte do afro-americano George Flyod por um agente da polícia de Minneapolis.

O Howitzers Monument que se encontra perto do campus de uma universidade foi derrubado durante mais uma noite de protestos contra o racismo e a violência da polícia, de acordo com uma publicação do Richmond Times-Dispatch que também divulgou uma gravação vídeo do momento.

Apesar da forte chuva que se fez sentir os manifestantes conseguiram derrubar o monumento com a ajuda de cordas.

Na capital do Estado da Virgínia duas estátuas evocativas dos Confederados, durante a Guerra Civil Americana (1861-1865), e um outro monumento público foram deitados ao chão por manifestantes após as primeiras notícias sobre a morte de George Floyd.

As estátuas do presidente confederado Jefferson Davis, do general Williams Carter Wicham assim como a escultura do navegador Cristóvão Colombo foram derrubadas nas últimas semanas, em Richmond, capital do Estado.

O Howitzers Monument representa um artilheiro confederado frente a um canhão.

O monumento derrubado esta noite data de 1892 e trata-se de uma homenagem à unidade de artilharia da cidade durante a Guerra Civil.