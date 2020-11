Trump divulga vídeo com as suas danças para apelar ao voto

Mais de cem milhões de norte-americanos votaram antecipadamente nas eleições presidenciais que hoje se realizam, segundo as contas mais recentes da iniciativa Projeto Eleições dos EUA.

Os boletins de votos enviados por correio ou depositados presencialmente antes do dia das eleições representam mais de 72% do número total de votos nas eleições de 2016, de acordo com o Projeto Eleições EUA, em colaboração com a Universidade da Florida.

A votação antecipada bateu todos os recordes da história da democracia norte-americana e devem-se, sobretudo, à pandemia de covid-19, que está a afetar gravemente os Estados Unidos e levou muitos eleitores a fazerem a sua escolha previamente, segundo a mesma organização.

Há quatro anos, 57 milhões de eleitores votaram antecipadamente, de acordo com dados da comissão eleitoral norte-americana e, no Texas, por exemplo, o número de eleitores que votaram nas últimas semanas já excede o número total de eleitores que exerceram o seu direito de voto em 2016.

Os estudos de opinião indicam que a maioria dos eleitores que já fizeram a sua escolha é, predominantemente democrata, com os republicanos a preferir votar hoje, no dia de desfecho das eleições, sobretudo depois das suspeições levantadas pelo candidato Donald Trump sobre a segurança do voto por correspondência.