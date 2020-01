Macron expulsa seguranças israelitas de igreja

"Sabemos perfeitamente que todos sabem as regras. Eu não gostei do que você fez à minha frente. Saia", ordenou o presidente francês à entrada da Basílica de Santa Ana, em Jerusalém Ocidental. Emmanuel Macron dirigia-se em inglês a um segurança israelita que estava dentro da igreja francesa situada no bairro muçulmano.

Visivelmente exaltado, Macron apelou à calma, como se vê no vídeo captado pela jornalista do Le Parisien Ava Djamshidi.

Após a confusão, Macron explicou que a segurança presidencial francesa é que era a responsável por manter a ordem no local. "As forças de segurança [israelitas] não têm de estar presentes" dentro da basílica.

No início do dia, já tinha havido uma altercação entre o GSPR, a segurança presidencial, e as forças de segurança de Israel.

Houve logo quem comparasse o acesso de Macron ao do antecessor Jacques Chirac. Em 1996, quando visitava a cidade velha, e pressionado pelas forças de segurança de Israel, o homem falecido há quatro meses clamou: "O que é que quer? Que volte para o avião e regresse a França? Não há perigo, não problema. Isto não é um método, é uma provocação."

Depois, Chirac recusou entrar na Basílica de Santa Ana enquanto a segurança israelita não recuou.

Emmanuel Macron está em Israel numa visita de dois dias, e na agenda tem reuniões com os líderes israelitas e palestiniano, e irá ser um dos oradores do Fórum Mundial do Holocausto no memorial Yad Vashem. Uma cerimónia manchada pela controvérsia devido às trocas de acusações entre a Polónia e a Rússia, e que terá o boicote dos presidentes da Polónia e da Lituânia.

Marcelo Rebelo de Sousa será um dos mais de 40 chefes de Estado ou de governo presentes e que nesta quarta-feira são recebidos num banquete pelo presidente israelita Reuven Rivlin.