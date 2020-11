Lusodescendente David Valadão vence e recupera lugar no Congresso dos EUA

O lusodescendente republicano David Valadão venceu a eleição contra o incumbente democrata TJ Cox e recuperou o lugar na Câmara dos Representantes do congresso norte-americano, pelo 21.º distrito da Califórnia.

David Valadão é assim o quarto luso-americano a caminho do próximo congresso, juntando-se aos já reeleitos Jim Costa (16.º distrito da Califórnia), Devin Nunes (22.º distrito da Califórnia) e Lori Loureiro Trahan (3.º distrito de Massachusetts).

A vitória só foi assegurada esta sexta-feira, 24 dias após a eleição, com David Valadão a ser dado como vencedor com 50,5% dos votos, contra 49,5% do oponente democrata. O lusodescendente tinha perdido o assento na Câmara dos Representantes nas eleições intercalares de 2018, quando TJ Cox ganhou por uma margem pequena (862 votos).

Desta vez, a participação eleitoral ficou bastante acima da que foi verificada há dois anos, tendo sido contabilizados mais 55 376 votos no distrito. Em termos absolutos, David Valadão recebeu mais 1754 votos que o adversário: 85 373 votos contra 83 619 de TJ Cox, de acordo com os dados reportados pelo New York Times.

A derrota de Valadão nas eleições intercalares tinha apanhado a comunidade luso-americana do vale central da Califórnia de surpresa, dado que o lusodescendente ocupava aquele lugar desde 2013 e tinha a reputação de trabalhar de forma bipartidária.

Nos meses que antecederam as eleições de 3 de novembro, era visível o apoio ao candidato lusodescendente nas cidades que compõem o distrito, incluindo Tulare e Visalia.

O 21.º distrito abrange partes dos condados de Fresno, Kern, Kings e Tulare e é uma região predominantemente agrícola.

Há dois anos, Valadão fora dado como vencedor na noite eleitoral mas acabou por perder o seu lugar quando todos os votos por correspondência foram contados, quase três semanas após a eleição.

A vitória do lusodescendente enquadra-se num desempenho positivo do Partido republicano ao nível da Câmara dos Representantes nestas eleições, apesar da derrota do Presidente incumbente Donald Trump.

Embora os democratas tenha conseguido manter o controlo da Câmara dos Representantes, com 222 lugares já assegurados, os republicanos lograram recuperar vários assentos que perderam nas intercalares, incluindo o de Valadão.

O próximo congresso entra em sessão a 3 de janeiro de 2021.