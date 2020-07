Lula compara o PT ao Benfica: "Não têm culpa de serem grandes"

Lula da Silva comparou o Partido dos Trabalhadores (PT), que fundou e lidera desde os anos 80, ao Benfica. Em conversa no final da manhã desta quinta-feira [em São Paulo] com 25 jornalistas de órgãos de comunicação social estrangeiros, fez uma das suas famosas metáforas futebolísticas usando o clube português e também o Flamengo.

O presidente do Brasil de 2002 a 2010 referia-se a uma eventual união da oposição - mesmo à direita - contra Jair Bolsonaro.

"Não se constrói um consórcio de esquerda sem a presença do PT, o maior partido de esquerda da América Latina. Acho positivo que se escrevam artigos nesse sentido, acho positivo que o [governador do Maranhão pelo Partido Comunista do Brasil] Flávio Dino fale nisso também, porque o Bolsonaro não pensa em emprego, não pensa em salário, não pensa em economia, não pensa no povo, só pensa nos milicianos dele", começou por afirmar.

"Mas não basta ser contra o Bolsonaro. Nós temos que decidir qual a nossa posição em relação à política do [ministro da economia] Paulo Guedes: quem está contra, quem é favorável e porquê; quem é contra a reforma agrária ou a favor do aumento do salário mínimo", prosseguiu.

"Sem o PT não se pode ter esse debate, o PT não tem culpa de ser grande, assim como o Flamengo não tem culpa de ser grande, como o Benfica não tem culpa de ser grande".

E concluiu: "Alianças sempre houve: recordo que em 2002 fui eleito com José Alencar [empresário do Partido Liberal] como vice-presidente, o PT, para governar, aliou-se com forças conservadoras e depois sofremos um golpe dessas pessoas, então uma aliança nesse sentido tem de ser com base em princípios políticos e económicos".