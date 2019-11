Na Ponte de Londres, no centro da capital britânica, um homem esfaqueou esta sexta-feira várias pessoas, tendo sido depois abatido pela polícia, que está a investigar o caso como um ataque terrorista. Várias ficaram feridas, algumas em estado grave, diz o The Guardian. As circunstâncias deste ataque não são, no entanto, claras, refere a polícia metropolitana de Londres.

Um grupo de homens ter-se-á envolvido numa discussão na ponte, acrescenta a televisão britânica no seu site. Vídeos que chegaram ao The Guardian mostram várias pessoas a tentarem conter um homem antes da intervenção da polícia. "Tudo indica que uma pessoa foi alvejada", disse um porta-voz da polícia, citado pela Reuters.

A unidade combate ao terrorismo está a investigar o caso.

A Polícia Metropolitana, no Twitter, refere que "foi chamada às 13:58 para uma situação de esfaqueamento na London Bridge". "Um homem foi detido pela polícia. Várias pessoas foram feridas", acrescentam.

Também no Twitter, os serviços de emergência médica declararam tratar-se de uma incidente de grandes dimensões, com várias equipas destacadas para o local.

A Ponte de Londres foi evacuada e fechada ao trânsito e o presidente da câmara de Londres, Sadiq Khan, apelou à população para evitar a zona. A estação de metro também está encerrada.

John McManus, jornalista da BBC, contou em direto que, estando a passar nas imediações, percebeu que "vários homens atacavam um homem"."A polícia chegou rapidamente, incluindo agentes armados, e depois ouviram-se vários tiros disparados contra este homem", acrescentou o repórter John McManus na BBC.

A ponte foi cortada, mas, segundo a mesma fonte, "foram disparados mais tiros".

O primeiro-ministro Boris Jonhson está a acompanhar o evoluir dos acontecimentos. "Quero agradecer à polícia e aos serviços de emergência pela rápida resposta", escreveu no Twitter.

No passado, a Ponte de Londres foi palco de um ataque terrorista. A 3 de junho de 2017, três homens lançaram uma carrinha contra quem ia a passar sobre a ponte londrina, fazendo três mortos. Os três ocupantes acabaram por fugir a pé depois de o veículo se despistar. Armados com facas, mataram outras cinco pessoas antes de serem abatidos pela polícia.

Os terroristas fizeram ainda 48 feridos. Quando foram abatidos, usavam falsos coletes explosivos. Dentro da carrinha que abandonaram também foi encontrado material explosivo. Segundo as autoridades, os três atacantes eram muçulmanos a viver no Reino Unido que se inspiraram no Estado Islâmico. Este ataque surgiu três meses depois de um semelhante na Westminster Bridge, quando o britânico Khalid Masood lançou o carro contra os transeuntes antes de abandonar o veículo e esfaquear um agente da polícia. O atacante foi abatido, mas o ataque, também inspirado pelo Estado Islâmico, fez cinco mortos e mais de 40 feridos.

Nos últimos anos, Londres foi palco de vários ataques terroristas. O maior foi o de julho de 2005, quando 52 pessoas foram mortas em explosões coordenadas no metro e num autocarro da capital britânica. Os ataques foram reivindicados pela Al-Qaeda.

Em atualização