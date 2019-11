Tiros na London Bridge. Polícia investiga possível ato terrorista

Tiros foram disparados na ponte de Londres, no centro da capital britânica, esta sexta-feira, relata a BBC e confirma a polícia britânica. Uma pessoa terá sido morta pela polícia e várias ficaram feridas, algumas em estado grave, diz o The Guardian. As autoridades estão a investigar o caso como sendo um possível ato terrorista. As circunstâncias deste incidentes não são, no entanto, claras, refere a polícia metropolitana da capital inglesa.

Um grupo de homens ter-se-á envolvido numa discussão na ponte, acrescenta a televisão britânica no seu site. Vídeos que chegaram ao The Guardian mostram várias pessoas a tentarem conter um homem antes da intervenção da polícia. "Tudo indica que uma pessoa foi alvejada", disse um porta-voz da polícia, citado pela Reuters.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo a Metropolitan Police, no Twitter, "a polícia foi chamada às 13:58 para uma situação de esfaqueamento na London Bridge". "Um homem foi detido pela polícia. Várias pessoas foram feridas", acrescentam.

Também no Twitter, há cerca de meia hora, os serviços de emergência médica declararam tratar-se de uma incidente de grandes dimensões, com várias equipas destacadas para o local.

John McManus, jornalista da BBC, contou em direto que, estando a passar nas imediações, percebeu que "vários homens atacavam um homem"."A polícia chegou rapidamente rapidamente, incluindo agentes armados, e depois vários disparados contra este homem", acrescentou o repórter John McManus na BBC.

Vídeo:

A ponte foi cortada, mas, segundo a mesma fonte, "foram disparados mais tiros".

O primeiro-ministro Boris Jonhson está a acompanhar o evoluir dos acontecimentos. "Quero agradecer à polícia e aos serviços de emergência pela rápida resposta", escreveu no Twitter.

Em atualização