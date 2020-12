Lembra-se do misterioso monólito do deserto do Utah? Agora apareceu outro na Califórnia

Internet "resolve" mistério do monólito do deserto do Utah*

Desapareceu o misterioso monólito de metal encontrado no deserto do Utah

Continua o mistério do monólito de metal. Depois de ter aparecido e desaparecido há dias do deserto do Utah, nos Estados Unidos, uma placa de metal idêntica foi encontrada esta semana em Atascadero, na Califórnia, no topo de uma montanha.

De acordo com o jornal The Guardian, o objeto foi descoberto por um turista e tornou-se já num caso de sério de popularidade, com centenas de pessoas a rumarem à montanha para tirarem fotografias ao misterioso monólito.

O primeiro monólito foi encontrado no deserto do Utah a 18 de novembro, por um biólogo que sobrevoava o local de helicóptero. O estranho objeto de metal brilhante foi colocado no solo entre as rochas avermelhadas em pleno deserto, medindo cerca de 3,6 metros de altura.

Na altura surgiram várias teorias de que poderia ter sido ali colocado por extraterrestres ou por um fã do filme de ficção científica de Stanley Kubrick, "2001: Odisseia no Espaço".

Na sexta-feira, entretanto, o misterioso monólito desapareceu do deserto do Utah. O Gabinete de Gestão de Terras disse na altura que tinha recebido "notícias credíveis" de que o objeto tinha sido removido por "desconhecidos".

Continua assim por esclarecer a origem deste estranho objeto de metal. Mas segundo o The New York Times, uma testemunha viu um grupo de quatro homens na última sexta-feira a remover o monólito do local no deserto do Utah. Um deles terá mesmo gritado para os outros para não deixarem pistas.

De acordo com o o The Guardian, este monólito encontrado agora numa montanha de Atadesco não é o mesmo que foi visto no deserto do Utah. Aliás, há umas semanas foi também visto um objeto semelhante nas montanhas da Roménia. O mistério vai assim continuar...