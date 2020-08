Larry King confirma a morte de dois filhos em apenas 23 dias

Larry King, famoso apresentador da televisão americana, confirmou este domingo a morte dos dois filhos no espaço de 23 dias.

Numa publicação no Instagram, o comunicador de 86 anos confirmou as notícias que tinham sido avançadas pela imprensa americana. "É com tristeza e com o coração de pai partido que confirmo a recente perda de dois dos meus filhos, Andy King e Chaia King, que eram boas e generosas almas, que deixarão muitas saudades", escreveu o apresentador do famoso programa Larry King Live, da cadeia de televisão CNN.

"Andy morreu inesperadamente de ataque cardíaco no dia 28 de julho e Chaia faleceu a 20 de agosto, pouco tempo depois de ter sido diagnosticada com cancro do pulmão", acrescentou Larry King, que agradeceu o apoio que tem recebido neste momento difícil. "Perdê-los fez-me sentir que tudo estava fora de ordem. Nenhum pai deveria enterrar o filho. A minha família e eu agradecemos pelos vossos sentimentos e condolências", sublinhou.

Larry King apresentou o seu programa na CNN entre 1985 e 2010, sempre com os seus suspensórios como imagem de marca.