Jornal El Pais tem novo diretor. Javier Moreno assume o cargo

Javier Moreno é o novo diretor do El País

Javier Moreno será o novo diretor do diário espanhol El Pais confirmou o Conselho de Administração da empresa, sendo o regresso a um cargo que já ocupou durante vários anos. Substitui Soledad Gallego-Díaz, que renunciou ao cargo que ocupou durante dois anos, prazo que constava do compromisso firmado, foi a primeira mulher a dirigir o conceituado jornal.

Soledad Gallego-Díaz continuará vinculada ao El País, colaborando regularmente nas suas páginas. A administração do grupo Prisa faz o elogio e diz que "alcançou com sucesso inquestionável os objetivos com os quais se comprometeu ao assumir a responsabilidade máxima pelo jornal", apontando a edição digital por assinatura como maior exemplo.

Javier Moreno, que dirigiu o diário entre 2006 e 2014 e que desde junho de 2018 é diretor do El País América, "enfrenta o desafio de concluir o processo de transformação digital do principal jornal espanhol e desenvolver o modelo assinatura que acabou de começar". Tem experiência suficiente e foi o diretor que fundiu as redações impressas e digitais para lançar a edição digital atual.