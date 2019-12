Jordi Pujol fugiu com 885 mil euros ao fisco. Mas infração já prescreveu

Dois anos e meio depois, a chave da última casa dos desalojados do fogo de Pedrógão vai finalmente ser entregue. Foi construída exclusivamente por voluntários, com materiais doados. Anabela Paiva regressa à aldeia da Figueira, com o marido, os filhos e a mãe. Uma história que o DN acompanhou desde o dia do incêndio.