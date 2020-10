John Oliver foi à inauguração da estação de esgotos com o seu nome

O humorista e apresentador de televisão John Oliver visitou a cidade de Danbury, no Connecticut, em segredo na semana passada para batizar a estação de esgotos local com o seu nome. A ideia tinha sido do presidente da câmara, o republicano Mark Boughton, que tinha dito que a estação estava "cheia de porcaria" como o próprio Oliver, depois de este ter ridicularizado a cidade no seu programa na HBO.

As imagens da cerimónia, que foi mantida em segredo para evitar aglomerações em plena pandemia da covid-19, foram apresentadas no programa Last Week Tonight with John Oliver, transmitido este domingo.

"Este local fica com o pior que a humanidade pode produzir e transforma-o em algo com o qual podemos viver", disse Oliver, durante a cerimónia. "E agora, mais do que nunca, há algo de inspiracional nisso, porque no final deste ano horrível, o que poderia ser mais importante do que a prova que, se quisermos, podemos unir-nos, ultrapassar as nossas diferenças e resolver as nossas merdas", acrescentou.

Oliver ridicularizou a cidade de Danbury no programa de 16 de agosto, com o presidente da câmara a responder dizendo que iria batizar a estação de esgotos com o seu nome. Quando mais tarde disse que estava a brincar, Oliver pediu-lhe que fosse em frente com a ideia, prometendo doar 55 mil dólares para várias organizações de caridade da cidade, além de pagar o letreiro para que não custasse dinheiro aos cofres públicos.

Danbury, entretanto, uniu-se em torno desta ideia, com várias outras empresas a doar dinheiro para os bancos alimentares da cidade. Há duas semanas, a assembleia municipal aprovou a alteração do nome, com Boughton a dizer que tal estaria dependente de o próprio Oliver estar presente na inauguração do novo letreiro. O humorista cumpriu.

O presidente da câmara publicou entretanto imagens do momento, dizendo que foi "glorioso".