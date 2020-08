Javali que foi perseguida por nudista tem grupo de fãs que a querem salvar

Elsa é a javali fêmea que se tornou famosa este mês de agosto no mundo inteiro após ter sido perseguida por um nudista alemão a quem tinha "roubado" uma saca com um computador portátil. As imagens dessa situação viralizaram na internet e agora a javali tem muitos fãs que estão contra a ideia das autoridades de darem ao caça ao animal.

Na ocasião, a javali conseguiu fugir com duas crias mas as autoridades não descartam que possa vir a ser sacrificada tal como outros javalis. Os javalis em Teufelssee - um lago no distrito de Grunewald em Berlim - "perderam a timidez normal" em relação aos humanos, de acordo com a responsável da agência florestal local, Katja Kammer.

Em declarações à emissora berlinense rbb24, citadas pela BBC, Kammer disse que a javali deve ser "removida" porque há muitos javalis na zona, que podem tornar-se agressivos e espalhar doenças nos humanos, incluindo a peste suína. A remoção, acrescentou, não significa realocação, porque isso exigiria uma área com cerca.

Cerca de 2.000 javalis são abatidos em Berlim anualmente e a temporada de caça começa no outono.

Mas, como a javali escapou com duas crias, o porta-voz da silvicultura da Grunewald, Marc Franusch, defendeu que não deve ser sacrificada, pelo menos até que os seus filhos tivessem idade suficiente para se defenderem sozinhos."São animais selvagens que merecem o nosso respeito, disse.

Entretanto, as pessoas têm alimentado os javalis de Grunewald com maçãs e sandes, relata a rbb24.

No domingo, vários ativistas protestaram em Grunewald para salvar Elsa e os seus companheiros javalis.

Uma petição online no site da campanha change.org já tem mais de 9.000 assinaturas. Chama-se "Salve a porca atrevida mas pacífica de Teufelssee!"

A organizadora da petição, Jeanine Pasteleurs, argumenta que Elsa tem partilhado o seu espaço de vida pacificamente com humanos há anos e não é agressiva.

As agora famosas fotos da perseguição ao laptop foram tiradas por Adele Landauer, que disse que o nudista acabou a rir-se de todo o incidente.