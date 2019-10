Já arrancou a ofensiva turca contra os curdos na Síria, anuncia Erdogan

"As Forças Armadas turcas e o Exército Livre da Síria (rebeldes sírios apoiados por Ancara) iniciaram a operação 'Fonte de paz' no norte da Síria", declarou Erdogan através da rede social Twitter.

O embaixador dos Estados Unidos em Ancara foi convocado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros turco para ser informado da ofensiva militar, anunciou a CNN Turk.

No domingo à noite, a Casa Branca anunciou de forma surpreendente que os EUA iriam retirar as tropas no nordeste da Síria, em resultado de uma conversa telefónica com o homólogo turco, Recep Erdogan.

Às críticas que recebeu nas horas seguintes de democratas e republicanos, Donald Trump assegurou na segunda-feira que não iria abandonar os curdos, com armamento e dinheiro, mas não recuou na intenção de abandonar o terreno. Voltou a ameaçar a Turquia com uma resposta "devastadora para a sua economia e para a sua moeda muito frágil" caso Ancara seja responsável por "qualquer combate não forçado ou desnecessário".

