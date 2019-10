Já arrancou a ofensiva turca contra os curdos na Síria, anuncia Erdogan

"As Forças Armadas turcas e o Exército Livre da Síria (rebeldes sírios apoiados por Ancara) iniciaram a operação 'Fonte de paz' no norte da Síria", declarou Recep Tayyip Erdogan através do Twitter.

Os ataques aéreos e de artilharia terão sido dirigidos contra as proximidades das cidades fronteiriças sírias de Tel Abyad e Ras al-Ayn.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O embaixador dos Estados Unidos em Ancara foi convocado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros turco para ser informado da ofensiva militar, anunciou a CNN Turk.

No domingo à noite, a Casa Branca anunciou de forma surpreendente que os EUA iriam retirar as tropas no nordeste da Síria, em resultado de uma conversa telefónica com o homólogo turco, Recep Erdogan.

Às críticas que recebeu nas horas seguintes de democratas e republicanos, Donald Trump assegurou na segunda-feira que não iria abandonar os curdos, com armamento e dinheiro, mas não recuou na intenção de abandonar o terreno. Voltou a ameaçar a Turquia com uma resposta "devastadora para a sua economia e para a sua moeda muito frágil" caso Ancara seja responsável por "qualquer combate não forçado ou desnecessário".

Os curdos reagiram à mudança de política norte-americana classificando-a como "uma facada nas costas" para as Forças Democráticas da Síria (SDF).

Entretanto, o espaço deixado pelos Estados Unidos pode vir a ser ocupado, de alguma forma, pela Rússia. O presidente russo Vladimir Putin falou com Erdogan ao telefone e advertiu-o para que refletisse bem no que iria fazer. "À luz dos planos para conduzir uma operação militar no nordeste da Síria anunciados pela Turquia, Vladimir Putin pediu aos parceiros turcos que pensem cuidadosamente na situação para não prejudicar os esforços conjuntos para resolver a crise síria", informou o serviço de imprensa do Kremlin. "Ao mesmo tempo, ambas as partes destacaram a importância de garantir a unidade e a integridade territorial da Síria e o respeito pela sua soberania."

Entretanto, a administração síria liderada pelos curdos no norte da Síria saudou na quarta-feira um apelo russo ao diálogo com Damasco. "Vemos de forma positiva as declarações do ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov sobre a questão do diálogo entre a autoadministração [governo curdo] e o governo sírio e olhamos para a Rússia tendo um papel de apoiante e de garante," reagiu a administração dirigida pelos curdos em comunicado.

Juncker apela para Erdogan suspender operação

"Apelo à Turquia para parar as operações que estão em curso neste momento em que falamos", disse Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, que está a falar esta quarta-feira à tarde no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

"Estas operações militares não levam a lado algum. Se a operação da Turquia visa a criação da chamada zona de segurança, que não espere que a UE pague alguma coisa", concluiu.

No dia 1 de outubro, Erdogan anunciou que iria estabelecer de forma unilateral uma "zona de segurança" na margem leste do rio Eufrates, na Síria, tendo em conta que não havia conseguido alcançar um acordo com os Estados Unidos.

O objetivo de Erdogan é devolver à Síria cerca de dois milhões de refugiados sírios ao seu país, embora numa região maioritariamente habitada pelos curdos. E, antes disso, combater e repelir os curdos das Unidades de Proteção Popular (YPG). Esta milícia, que teve um papel fundamental no combate no terreno ao autoproclamado Estado Islâmico, é considerado pela Turquia um ramo do ilegalizado Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

Em setembro, no decorrer da Assembleia Geral da ONU, Erdogan já dissera que queria estabelecer uma "zona segura" de 32 quilómetros da sua fronteira para o interior do território sírio.

[em atualização]