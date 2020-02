Irlanda a votos. Sondagem apontam empate técnico entre os três maiores

O líder do Fine Gael, Leo Varadkar e a líder do Sinn Fein, Mary Lou McDonald, num debate televisivo

Irlanda do Norte, a outra bomba-relógio do Reino Unido

Obtendo agora 22,3%, contra 13,8% em 2016, o Sinn Féin, nacionalista e republicano, obteve importantes ganhos nas eleições gerais da Irlanda, aumentando, segundo o Guardian, as hipóteses de vir a integrar o próximo Governo, de acordo com uma sondagem à boca das urnas realizada este sábado, dia de eleições gerais na Irlanda.

Está em causa a eleição dos 160 deputados que integram o Parlamento irlandês. O Fine Gael, no poder, partido do primeiro-ministro Leo Varadkar, caiu de 25,47% em 2016 para 22,4% - o que poderá significar o fim do mandato de Varadkar como chefe do Governo.

Ao mesmo tempo, o Fianna Fáil, principal partido da oposição, terá obtido 22,2% - sinalizando tudo isto que se está perante um empate técnico entre os três maiores partidos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Tanto Varadkar como Micheál Martin, líder do Fianna Fáil, excluiram durante a campanha darem lugares no Governo ao Sinn Féin - partido historicamente considerado o braço político do IRA (sigla inglesa de Exército Republicano Irlandês, o grupo paramilitar católico que pretendia retirar a Irlanda do Norte do Reino Unido e integrá-la na República da Irlanda).

Contudo, o resultado do Sinn Féin ("Nós próprios", em irlandês) pode fazer com que o partido chegue ao poder (algo que nunca aconteceu). A líder, Mary Lou McDonald, sempre disse que o seu principal objetivo era acabar com duopólio entre o Fine Gael e o Fianna Fáil, que se alternam no poder há um século.

Uma parte importante do parlamento irlandês é ainda composta por deputados independentes ou de partidos mais pequenos, como o Trabalhista, os Verdes ou o Povo contra o Lucro, que, dependendo do desempenho nestas eleições, também poderão decidir quem chega ao poder.

Apesar da recuperação desde a crise financeira e as boas perspetivas económicas, o próximo governo vai ter como desafios responder ao descontentamento relativo a questões como a saúde e habitação e expectativas sobre a redução de impostos e aumento das pensões de reforma.

Terá também um papel importante nas negociações da União Europeia com o Reino Unido para um novo acordo de comércio tendo em conta que o país vizinho é o principal destino das exportações irlandesas e é o principal parceiro económico.

O aumento da população irlandesa resultou num aumento de dois no número de deputados desde 2016, que passou para 160, os quais são eleitos de acordo com um sistema de representação proporcional de 39 círculos eleitorais.

Ao todo concorreram 516 candidatos, escolhidos através de um sistema de voto único transferível (os eleitores numeram os candidatos presentes no boletim por ordem de preferência).

Os votos de segunda preferência e conseguintes são distribuídos à medida que os candidatos são eleitos, porque atingiram o patamar necessário, ou eliminados, o que prolonga o processo de contagem durante vários dias até ao anúncio dos resultados.