Youtuber condenado a 15 meses de cadeia por vídeo a gozar com sem-abrigo

Respondendo ao "desafio" lançado por um dos subscritores do seu canal do Youtube, ReSet - aliás: Kanghua Ren - desafiou substituir o recheio de um pacote de bolachas Oreo com pasta de dentes e oferecê-la a um sem-abrigo nas ruas. Agora, quatro anos e meio depois da brincadeira de mau gosto, ocorrida em dezembro de 2014, veio a sentença de um tribunal de Barcelona: quinze meses de prisão, com a pena suspensa por igual período pelo facto de não ter antecedentes criminais, e a obrigatoriedade de pagar à vítima uma indemnização de 20 mil euros.

O Julgado Penal nº 9 de Barcelona deu como provado que o youtuber cometeu um crime contra a integridade moral, agravado pelo facto de ter obtido benefícios económicos do mesmo. De acordo com a sentença, citada pelo diário El Mundo , ficou provado que Ren era um "influencer", com 1,1 milhões de subscritores e mais de 125 milhões de visualizações das suas publicações, e que fazia "um modo de vida" da sua página, graças aos "ganhos significativos obtidos através da publicidade inserida no mesmo [canal] pela empresa", cujos valores aumentam em função do número de visualizações.

Os "desafios" eram um dos principais atrativos da página, com o tribunal a considerar que neste desafio em particular se aproveitou da "grande vulnerabilidade" da vítima, resultante da sua "extrema pobreza e exclusão social".

Na sentença são ainda referidos outros atos vexatórios posteriores cometidos pelo mesmo youtuber, como a tentativa, em 2016, de oferecer uma sanduíche com excrementos de gato a duas pessoas.

Além da multa e da sentença, ReSet ficou impedido de usar o Youtube pelo prazo de cinco anos. No entanto, constatou o DN, a página em causa continuava ativa nesta sexta-feira à noite, apesar de não registar publicações recentes.