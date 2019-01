Whoopi Goldberg para Alexandria Ocasio-Cortez: "Fica quieta um minuto e aprende"

A deputada Alexandria Ocasio-Cortez está no Congresso há pouco mais de uma semana, mas já atraiu mais atenção (e muitas críticas) do que a maioria dos outros políticos provavelmente receberá durante o ano. Depois de aparecer a dançar num vídeo, que se tornou viral, este domingo foi ao program "60 Minutes" da CBS criticar alguns dos antecessores democratas pela inoperância no congresso.

Uma declaração que não agradou a Whoopi Goldberg. No programa The View, a atriz lembrou à deputada de 28 anos que antes de criticar tem de aprender e apresentar trabalho. "É muito, muito difícil quando as pessoas fazem acusações como você fez. E eu só quero lembrar uma coisa... John Lewis não ficou parado. Dianne Feinstein não ficou quieta", lembrou Goldberg destacando dois congressistas do partido democrata.

Para para a atriz, Ocasio-Cortez não deu o devido crédito aos antecessores democratas. Por isso Whoopi Goldberg aconselha a congressista a sentar-se e aprender antes de dizer "merda" sobre outras pessoas. "Antes de começar a criticar as pessoas e o que elas fizeram, é preciso fazer alguma coisa", disse Goldberg em The View, usando uma linguagem pouco simpática para a congressista, embora lembrando que ela acabou de chegar à política: "Eu sei que acabou de chegar e sei que tem muitas boas ideias, por isso gostaria de encorajá-la a ficar quieta por um minuto e aprender."