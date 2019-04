Vox diz que não aceitará referendos a independências

O PSOE e a coligação Unidas Podemos vão trabalhar para que seja possível uma geringonça à espanhola no governo do país. Esta garantia foi deixada pelo líder do Podemos Pablo Iglesias no discurso em que analisou os resultados das eleições legislativas deste domingo no país, ganhar pelo PSOE que elegeu 122 deputados. O Unidas Podemos terá 42 eleitos.

Reconhecendo que o resultado não foi o esperado - a Unidos Podemos perdeu cerca de 30 deputados em relação às eleições de 2016 - Pablo Iglesias adiantou na noite deste domingo que já tinha falado com o líder do PSOE e que se tinha disponibilizado para uma solução de governo.

Não adiantou muito mais - "vamos trabalhar com paciência para que Espanha tenha um governo de esquerda, é essa a nossa vontade", frisou - deixando todas as perguntas sobre o assunto para serem respondidas por Pedro Sanchez.

"Gostaríamos de ter um resultado melhor, temos de fazer alguma autocrítica. Mas, conseguimos evitar um governo de direita", sublinhou.

A reação efusiva do Vox

Mais efusivo está nesta noite eleitoral o líder do Vox, Santiago Abascal. O partido de extrema-direita conseguiu eleger 24 deputados que, segundo o seu responsável, vão ser a "voz dos 2,5 milhões de espanhóis" que votaram nele.

"Serão 24 deputados ao serviço de Espanha e da liberdade. Não aceitaremos mudanças na constituição para se fazerem referendos sobre independências", frisou.

E concluiu um longo discurso com a seguinte frase: "Bem-vindos à resistência. Seguiremos sem medo, por Espanha."

Silêncio no PP

Na sede de campanha do PP há muito poucos militantes, ao contrário do que aconteceu em anteriores noites eleitorais.

Estava tudo preparado para uma possível celebração, com a fachada da sede, na Calle Genova, coberta por um painel de grandes dimensões com uma imagem do líder, Pablo Casado, e uma faixa com o lema "Valor Seguro", mas a rua está praticamente vazia e apenas alguns populares e jornalistas estão defronte do edifício.

No interior, os dirigentes que acompanham Casado também decidiram não descer ao rés-do-chão até que haja resultados definitivos.

A exceção foi o secretário-geral, Teodoro García Egea, que fez uma breve declaração sem direito a perguntas.

Sob anonimato um dirigente do PP disse ao jornal diário El País que o partido está "dizimado". "O Vox teve um efeito devastador pois milhares de votos não tiveram correspondência em deputados eleitos. Mobilizaram a esquerda que, tal como o Ciudadanos, aproveitaram. É uma castástrofe", acrescentou.