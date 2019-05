"Voei dois metros": o estranho caso do escorrega municipal inaugurado num dia e fechado no outro

"O escorrega de Estepona é uma merda, visto e comprovado. Entrei nele e fiquei toda magoada, voei dois metros e os polícias desataram a rir." Quem o diz é uma espanhola no Twitter, que junta ao protesto a foto dos cotovelos escalavrados. "Não ponho foto do cu mas está muito pior."

Vale a pena ler as respostas. "Diziam que era para todas as idades. O que é correto; outra coisa é que se saia ileso", lê-se numa; outra assegura: "Claro, se queres morrer, tenhas a idade que tenhas, escorregas." E outra ainda pergunta: "Quanto tempo até um turista bêbado morrer na descida?"

De facto, as fotos publicadas nos jornais espanhóis causam perplexidade: como é que se pôde achar que aquele equipamento, de 38 metros, em aço inoxidável e com uma enorme inclinação, seria seguro, como anunciava o alcaide (presidente da Câmara), José María García Urbano, numa entrevista em novembro de 2018 ao El País, "para pessoas de todas as idades"?

Um vídeo colocado no YouTube mostra uma pessoa a descer o escorrega em grande velocidade e a sair em voo -- como descreve a mulher citada no Twitter. "Que ideia estupenda esta", comentou outro tuiteiro. "Os dentistas estão a esfregar as mãos."

O escorrega foi construído para que os habitantes pudessem realizar o trajeto entre as ruas Reina Sofía e Eslovaquia, que muitos, atalhando caminho, faziam através de um descampado muito inclinado. Terá sido essa opção espontânea que inspirou os técnicos do município."As pessoas são sábias, aproveitámos a ideia. Pareceu-nos estupenda para resolver o problema do grande desnível e ao mesmo tempo um projeto muito simpático para as pessoas", dizia em novembro García Urbano, que esperava que o "novo meio de transporte urbano" se transformasse também em "atração turística".

Perante os protestos, a câmara desta cidade na província de Málaga, com pouco menos de 70 mil habitantes, ainda começou por responder às críticas falando de "falso alarme", certificando que a rampa "tem todas as garantias de segurança" e que mais de um milhar de pessoas a tinham usado "de forma correta" e sem problemas. A pessoa do vídeo tinha voado no final do percurso, alegava, por tê-lo feito deitada, quando devia fazê-lo sentada (se bem que as indicações colocadas na entrada do equipamento não proibiam essa opção, apenas aconselhem a fazê-lo sentado; tão-pouco interditam o uso do escorrega quando outra pessoa está a usá-lo). Mas acabou por encerrá-lo devido aos protestos e ao número de feridos, anunciando que vai rever as suas condições de segurança.

O escorrega, que faz parte das 100 medidas que García Urbano apresentou em maio de 2018 e foi construído numa zona verde intitulada Parque de Los Niños, custou 28 mil euros e era o primeiro equipamento do género em Espanha. Há escorregas lúdicos noutras localidades, mas nunca tinha sido construído um com o propósito de facilitar percursos citadinos.