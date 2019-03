Vistos, Venezuela, foguetões e troca de elogios no encontro de Bolsonaro e Trump

Depois de uma conversa de 20 minutos na Sala Oval e de um almoço na sala de jantar da Casa Branca, Donald Trump, dos EUA , e Jair Bolsonaro, do Brasil, foram ao Rose Garden dar uma declaração conjunta em que, pelo meio dos elogios mútuos, falaram, e muito, da Venezuela. "Intervenção militar? Todas as hipóteses estão em aberto", afirmou Trump. "Colocar a hipótese de ajudar os EUA nessa suposta intervenção? Isso é estratégico e se for divulgado deixa de ser estratégico", acrescentou Bolsonaro.

Nos intervalos da discussão sobre a questão venezuelana, o regime de Nicolás Maduro ou autoproclamação de Juan Guaidó como presidente, que ambos os líderes reconhecem, os tais elogios mútuos. "Se os EUA optarem por colocar um democrata na presidência, simpático a ideias socialistas no poder, é assunto interno no qual não me intrometo, mas não me parece que isso vá acontecer, acredito na reeleição do senhor Trump", disse, a determinada altura, Bolsonaro. Trump interrompeu com um sonoro "concordo!", provocando risos.

O norte-americano já havia trocado piropos com o sul-americano antes. "Parabéns pela bravura ao resistir ao horrível atentado de que foi alvo", disse o anfitrião. O visitante agradeceu e destacou, entretanto, que "o Brasil tem agora um presidente que não é anti-EUA, um facto inédito, décadas", tentado atingir os antecessores, sobretudo Dilma Rousseff e Lula da Silva, ambos do PT. E Trump, que na mesma onda dos ataques domésticos aproveitou para deixar claro a sua antipatia para com o senador republicano já falecido John McCain em resposta a uma jornalista local, rematou "Penso que, connosco, as relações entre os nossos países serão melhores do que jamais foram".