Vídeo. O interior da catedral de Notre-Dame depois do incêndio

Vista do telhado da catedral de Notre-Dame, devastado pelo incêndio em Paris, na noite de segunda-feira

O incêndio que devastou a catedral de Notre-Dame começou às 18:50 de segunda-feira, hora local, em Paris. Só 15 horas depois o fogo foi extinto, numa operação que envolveu 400 bombeiros.

Em poucas horas, o telhado da catedral ficou reduzido a cinzas, parte da abóboda ficou destruída e há dúvidas sobre como a estrutura do edifício poderá resistir, admitiu o secretário de Estado do Interior de França, Laurent Nuñez.

As primeiras imagens do interior da catedral, depois de o incêndio estar controlado, foram captadas pela televisão francesa BFM TV. Veja o vídeo.