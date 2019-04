Venezuela: Leopoldo López e família na Embaixada do Chile em Caracas

Casa Branca diz que Maduro estava pronto a partir, mas Rússia convenceu-o a ficar no país

Conselheiro de Trump nomeia quem recuou no apoio a Guaidó

O opositor venezuelano Leopoldo López e a sua família entraram nesta terça-feira na Embaixada do Chile em Caracas como "convidados", anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Roberto Ampuero.

"Lilian Tintoti e a sua filha entraram como convidados na residência da nossa missão diplomática em Caracas. Há minutos, o seu marido, Leopoldo López, juntou-se a elas e permanece junto à sua família. O Chile reafirma o seu compromisso com os democratas venezuelanos", referiu o chefe da diplomacia chilena, Roberto Ampuero, na sua conta da rede social Twitter.

Leopoldo López, que cumpria uma pena de cerca de 14 anos em regime de prisão domiciliária, foi hoje libertado e surgiu junto do autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, que anunciou que os militares deram "finalmente e de vez o passo" para o acompanhar e conseguir "o fim definitivo da usurpação" do governo do presidente Nicolás Maduro.

O governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou, por seu lado, que está a enfrentar um golpe de Estado, de "um reduzido grupo de militares traidores" que estão a ser neutralizados.