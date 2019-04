Vendas de "Nossa Senhora de Paris" de Victor Hugo disparam

As vendas do romance de Victor Hugo, adaptado a vários filmes no cinema, e que se situa em 1482, no final do reinado de Louis XI, dispararam após o trágico incêndio na Catedral de Notre Dame. Um fenómeno idêntico já tinha acontecido após os atentados de 13 de novembro de 2015, em que o livro "Paris em Festa" de Ernest Hemingway foi o mais vendido no dia seguinte.

"Todos os olhos tinham subido ao topo da igreja. O que viram foi extraordinário. No alto da galeria mais alta, mais alta que a rosácea central, havia uma grande chama que se erguia entre as duas torres, com turbilhões de faíscas, uma chama grande, desordenada e furiosa, cujo vento ocasionalmente carregava uma aba. na fumaça ", escreveu Victor Hugo na sua obra.

Criando as personagens como o cigano Esmeralda, o "monstro" Quasimodo, Frollo ou Phoebus, o escritor faz da catedral a verdadeira heroína de seu romance. O objetivo do romancista é reabilitar um monumento caído em decrepitude.

Ele escreveu: "Tão belo que foi preservado à medida que envelhece, é difícil não suspirar, não ficar indignado com as degradações, por mutilações sem número, que, ao mesmo tempo, os homens têm para o monumento venerável, sem respeito por Carlos Magno, que havia colocado a primeira pedra, para Filipe Augusto, que havia estabelecido o último. "

A publicação do livro, que foi um grande sucesso público, chamou a atenção geral para o estado "inadmissível" do monumento. O movimento de opinião levou à decisão de estabelecer uma competição participou muitos arquitetos. Entre eles, Jean-Baptiste-Antoine Lassus e Eugène Viollet-le-Duc, cujo projeto de reabilitação do monumento foi mantido em 1844.