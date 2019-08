Varadkar disposto a falar "sem condições prévias" com Boris Johnson

O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, disse esta sexta-feira que está disponível para se encontrar com o novo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para discutir os seus planos de Brexit "sem condições prévias".

Johnson tem dito que não vai retomar as negociações de Brexit até a União Europeia concordar em retirar do acordo de saída o backstop, o mecanismo de salvaguarda destinado a evitar uma fronteira física entre Irlanda do Norte e República da Irlanda.

"Falei com o novo primeiro-ministro britânico por telefone e convidei-o a vir a Dublim discutir estes assuntos sem condições prévias", disse Varadkar aos jornalistas. O telefonema ocorreu na terça-feira, quase uma semana depois de Boris Johnson substituir Theresa May no número 10 de Downing Street.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Acho que devíamos ter medo de um Brexit sem acordo. Um Brexit sem acordo terá um impacto muito grande na economia a norte e a sul e na Grã-Bretanha", defendeu. "Poderá ter implicações ao nível da segurança, assim como ao nível constitucional", acrescentou.

Varadkar indicou ainda ter reparado num "aumento da retórica" sobre o Brexit mas lembra que isso não veio do governo irlandês, cuja mensagem tem sido "muito medida e muito consistente".

O primeiro-ministro da República da Irlanda disse ainda que não é claro que Johnson possa ser imparcial ao lidar com as negociações entre os nacionalistas irlandeses e os unionistas pró-Brexit na Irlanda do Norte, mas que deve ter oportunidade de provar que o pode fazer. "Acaba de começar no seu novo emprego e acho que devemos dar-lhe uma hipótese", afirmou.