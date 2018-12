Vampiros e casamentos. As "emergências" dos britânicos que estão fora do país

À linha de emergência do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico chega de tudo, principalmente situações que nada têm de urgente. Há perguntas sobre vampiros na Polónia, concursos de dança que passam na televisão do Reino Unido e possíveis candidatas para casamento. Cada chamada mais bizarra do que a outra. O próprio ministério decidiu agora divulgá-las, numa tentativa de sublinhar junto dos cidadãos ingleses no estrangeiro que a linha serve para urgências e deve estar desocupada do que não é emergência, para que possa cumprir a sua função.

De acordo com a BBC, ao todo, contaram-se mais de 330 mil chamadas em 2018. Destas, 3400 resultaram em reencaminhamento para o hospital e 4900 em detenções no exterior. Durante este ano, tiveram ainda que ser emitidos mais de 29 mil documentos de viagem de emergência. Mas nem tudo foi assunto sério neste gabinete, embora sempre um desafio.

De toda a parte do mundo, vários britânicos escolheram a linha de emergência do ministério para expor as maiores dúvidas e queixas pessoais.

Acabado de assistir ao filme sobre o herói escocês do século XIII, Braveheart, um cidadão britânico no Holanda decidiu ligar para tirar dúvidas sobre o enredo da longa-metragem. Algures nas ilhas Canárias, houve quem trocasse o número do hotel pelo do ministério para pedir a mudança de quarto, invadido por um gato vadio que tinha feito necessidades na cama.

Dos EUA, um emigrante britânico ligou para saber qual o concorrente que tinha sido eliminado na noite anterior do concurso televisivo de dança Stricly Come Dancing.

Mas também houve quem ligasse da Polónia para perguntar se neste país havia vampiros: um cidadão conheceu online uma mulher que lhe perguntou, antes de marcar o primeiro encontro, qual era o tipo de sangue dele.

E as histórias seguem cada vez mais estranhas: o cidadão que adormeceu num salão de massagens em Banguecoque e pediu ao governo para intervir por achar que, estando a dormir, não deveria pagar o serviço. Ou o que ligou de Nova Deli para verificar a hora a que o Alto Comissariado britânico abre portas, pois ouvira dizer que estavam a vender salsichas vegetarianas. Um homem quis arranjar casamento na Argentina e telefonou para pedir uma lista de possíveis candidatas.

Brincando com a situação, o porta-voz do ministério garantiu que a entidade "não é capaz de oferecer conselhos sobre vampiros ou gatos vadios desonestos" e que a "capacidade de implementar um negócio de salsichas vegetarianas continua tristemente ausente". Reforça: "se se encontrar numa emergência num outro país, entre em contacto com a embaixada britânica mais próxima, o Alto Comissariado ou o consulado e a nossa equipa fará tudo o que for possível para ajudar".

Mas o que acontece com esta linha de emergência, ano após ano, não é caso único. Também em 2017, a polícia metropolitana de Londres divulgou um ranking das dez chamadas mais bizarras recebidas, entre dúvidas turísticas a pedidos de boleias porque houve um despertador que não tocou a tempo. À semelhança do governo britânico, também as autoridades divulgaram a lista de chamadas mais bizarras com o objetivo de sensibilizar a população para o bom uso do número de emergência britânico (neste caso, o 999, equivalente ao 112).