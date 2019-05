Valls oferece apoio "sem condições" a Colau para travar independentistas

Manuel Valls, que foi primeiro-ministro francês, falhou na sua tentativa de ser eleito presidente da câmara de Barcelona, a sua cidade natal. Numa candidatura apoiada pelo Ciudadanos, conseguiu contudo eleger seis vereadores. Agora, oferece o apoio dos seus eleitos à presidente da câmara cessante, Ada Colau, para evitar que os independentistas da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), que venceram o escrutínio, possam tomar as rédeas da cidade catalã.

Valls ofereceu o seu apoio "sem condições" a Colau, mas também ao socialista Jaume Collobi, desejoso de contribuir para "uma solução positiva para Barcelona" que deixe de fora os independentistas. "É hora da responsabilidade e de fazer gestos de responsabilidade", disse numa conferência de imprensa.

"Comprometo-me a assumir a parte que me toca", disse Valls, lembrando que "por vezes na política é preciso escolher a opção menos má" e que nesta ocasião o mais importante era travar a eleição de Ernest Maragall, o candidato da ERC. "A prioridade é evitar que Barcelona seja palanque do independentismo", referiu.

"Não pedimos nada, não entramos em nenhuma negociação. Agora são princípios. Tenho a minha ética e a minha responsabilidade. E farei tudo para que não haja um presidente da câmara independentista. Collboni já disse o que quer, agora cabe a Colau", referiu.

A ERC conquistou 21,3% dos votos e duplicou os cinco vereadores que tinha para dez, os mesmos que Colau (candidata da aliança Barcelona en Comú), que teve 20,7%. Em terceiro lugar ficou o socialista Collboni, com 18,4% e oito vereadores. Valls ficou em quarto, com 13,2% e seis vereadores. Os independentistas do Junts elegeram cinco vereadores, graças aos 10,4%.

Com o apoio de Valls, Colau teria o apoio de 16 vereadores, aquém dos 21 da maioria, que só seria possível com o apoio dos socialistas. A presidente da câmara ficaria com 24 votos em 41.