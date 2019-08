Uma vítima mortal. Detido homem que esfaqueou pessoas no centro de Sydney

Um homem foi detido, no centro de Sydney, depois de ter esfaqueado mortalmente uma mulher e de ter atacado várias outras pessoas com uma faca, relata o jornal inglês The Guardian. Um das vítimas, com ferimentos visíveis nas costas, foi levada para um hospital e encontra-se estável, informou a polícia australiana esta terça-feira.

O ataque ocorreu ao início da tarde, em York Street, no centro da cidade australiana. O homem tentou atacar outras pessoas. Antes de ser detido, o suspeito foi travado pelas pessoas que se encontravam na rua, com cadeiras, barras de metal e caixas.

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, considerou este ataque "profundamente preocupante" e confirmou a prisão do responsável:

A polícia acrescentou que o caso está a ser investigado, desconhecendo, por enquanto, os motivos do ataque.