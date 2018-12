Uma americana em Paris. Desta vez, Uma Thurman não vestiu nada amarelo

Apesar do recuo de Macron, porque é que os "coletes amarelos" voltaram a sair à rua?

Conhecida por vestir de amarelo na que terá sido uma das suas personagens mais marcantes no cinema, no filme Kill Bill, de Quentin Tarantino, a atriz americana Uma Thurman fez-se fotografar este sábado em Paris com uma multidão de "coletes amarelos" como pano de fundo.

Numa curta legenda à foto que divulgou na sua conta oficial do Instagram, a atriz limita-se a escrever: "Paris, hoje. Bombas de fumo e a polícia de intervenção que chega."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com o jornal francês Libération - que foi interpelado por um leitor para confirmar a veracidade da publicação, numa rubrica de verificação de factos, "checknews" - a fotografia foi tirada no "VIIIème arrondissement", o 8.º bairro de Paris, defronte da Igreja de Saint-Augustin.

Confirma o jornal que a fotografia publicada este sábado, às 16.33, pela atriz "a quem o amarelo fica muito bem em Kill Bill". O jornalista reconhece que não tem ideia do motivo da sua presença em Paris. "Felizmente não foi a pergunta feita [pelo leitor], a resposta teria sido mais difícil de dar", admite.

Uma Thurman é a Noiva em Kill Bill © DR

A atriz americana, nascida em Boston, tem 48 anos, e no último ano tem sido um dos rostos do movimento #metoo. Participou em filmes como Ligações Perigosas, Pulp Fiction e nos dois capítulos de Kill Bill.