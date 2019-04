Ucrânia: o presidente a brincar tornou-se presidente a sério

E deu mesmo Volodymyr. As televisões falam de uma vitória por valores superiores a 70%. Mesmo contando com uma enorme margem de erro, dificilmente a presidência da república escapará ao candidato surpresa das eleições ucranianas. Volodymyr Zelensky, que se tornou conhecido no país ao interpretar o papel de presidente numa série televisiva de comédia, vai a partir de agora ter de tornar-se sério: é ele o novo residente do Palácio de Mariyinsky.

