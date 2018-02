Maria Gomes da Silva, diretora do Serviço de Hematologia do IPO Lisboa, falou com o DN sobre o linfoma folicular, uma doença trazida para a ribalta recentemente pela vice-presidente do Facebook para a Europa. Nicola Mendelsohn, de 46 anos, revelou, neste mês, que sofre da doença e não espera deixar de trabalhar

