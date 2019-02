Túmulo de Karl Marx volta a ser vandalizado

Não é a primeira vez que acontece. E não é a primeira vez que acontece neste ano. O túmulo de Karl Marx no cemitério londrino em que o filósofo alemão está sepultado foi novamente vandalizado, desta vez com tinta vermelha. No início do mês fora atacado com um martelo.

Imagens postas a circular no Twitter mostraram slogans escritos no túmulo. O cemitério de Highgate reagiu ao sucedido e, segundo a Reuters, apelou: "O que quer que seja que pensem do legado de Marx, esta não é a maneira de o expressarem, é insensato, estúpido, ignorante."

Autor revolucionário socialista, Karl Marx viveu em Londres entre 1849 e 1883, o ano da sua morte, tendo escrito obras que ficaram para a história, como O Capital e O Manifesto Comunista.

O túmulo do filósofo do século XX já foi atacado outras vezes com tinta e, em 1970, tentaram destruí-lo com um ataque à bomba.