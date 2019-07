Trump corta relações com embaixador britânico. "Não vamos negociar mais com ele"

Depois de dizer ao jornalistas que os EUA não eram "grandes fãs" do embaixador britânico e que "ele não tem servido bem o Reino Unido", o presidente dos EUA volta a atacar Kim Darroch, mas desta vez no Twitter.

"Não vamos negociar mais com ele", escreveu Donald Trump sobre o embaixador britânico que descreveu o presidente norte-americano e a sua administração como "ineptos" e "excecionalmente disfuncionais" em documentos diplomáticos revelados pelo Mail on Sunday.

Trump afirma não conhecer Kim Darroch, mas garante que ele não é bem visto nos EUA.

"Nós realmente não acreditamos que esta administração se torne substancialmente mais normal, menos disfuncional, menos imprevisível, menos facciosa, menos desastrada e inepta diplomaticamente", terá escrito Kim Darroch num despacho, citado pelo jornal britânico The Guardian.

De acordo com memorandos publicados pelo Mail On Sunday, o embaixador terá dito que a presidência de Trump podia "terminar em desgraça".

Segundo a mesma fonte, Darroch, de 65 anos, descreveu o presidente dos EUA como "inseguro" e "incompetente".

Presidente dos EUA critica Theresa May

Além de atacar o embaixador no Twitter, o presidente dos EUA aproveitou para tecer críticas à primeira-ministra Theresa May pela forma como tem conduzido o processo do Brexit. "Que confusão que ela e os seus representantes criaram. Eu disse-lhe como devia ser feito, mas ela decidiu ir por outro caminho", lamentou Donald Trump.

"A boa notícia para o maravilhoso Reino Unido é que em breve vai ter um novo primeiro-ministro", declarou ainda o chefe de Estado norte-americano, que afirmou ter "gostado da magnífica visita de Estado" que realizou em junho ao país. "Fiquei mais impressionado com a rainha", escreveu.

Antes destas reações no Twitter, Theresa May já tinha reagido à polémica com Kim Darroch. A primeira-ministra britânica disse esta segunda-feira que tem "total confiança" no seu embaixador nos EUA. Confessa, no entanto, que não partilha da opinião do diplomata quando este se se refere à administração Trump como "disfuncional" e "inepta".

Esta posição de Theresa May foi divulgada por um porta-voz da residência oficial de Downing Street. Enfatizou que a função do embaixador é fazer avaliações políticas "sinceras" do país onde está baseado, embora as suas opiniões não sejam compartilhadas pelo governo do Reino Unido.

"Essa fuga de informação não é aceitável", disse o porta-voz oficial, que avisou que uma investigação já foi aberta.

"A primeira-ministra não concorda com a avaliação (do embaixador). A primeira-ministra tem um bom relacionamento com o presidente (Trump) e o governo trabalha de perto e de forma construtiva com a administração numa variedade de questões", acrescentou.