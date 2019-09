Trump sobre Greta: "Ela parece uma jovem feliz"

Emoção, avisos e promessas: os destaques da cimeira do clima da ONU

"Ela parece uma jovem muito feliz, ansiosa por um futuro brilhante e maravilhoso. Que bom ver!", escreveu o presidente norte-americano, Donald Trump, partilhando no Twitter um vídeo em que a jovem ativista Greta Thunberg discursa emocionada durante a Conferência do Clima das Nações Unidas.

O comentário é visto como sarcástico, ainda para mais porque o vídeo que Trump partilha mostra o momento em que a jovem de 16 anos disse: "As pessoas estão a sofrer, as pessoas estão a morrer, ecossistemas completos estão a colapsar. Estamos no início de uma extinção em massa e tudo o que vocês falam é sobre dinheiro e contos de fada de um crescimento económico eterno."

Greta cruzou-se por momentos com Trump nas Nações Unidas, lançando-lhe um olhar que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Veja o vídeo do momento