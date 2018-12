Trump recupera procurador-geral de Bush pai para o lugar de Sessions

O presidente norte-americano, Donald Trump, nomeou o jurista republicano William Barr como procurador-geral dos EUA, substituindo Jeff Sessions que demitiu em novembro. Será o regresso de Barr ao cargo que já ocupou entre 1991 e 1993, durante a presidência de George H. W. Bush (falecido esta semana).

"Como ex-procurador-geral de George H. W. Bush e um dos mais respeitados advogados e mentes legais do país, ele será uma grande adição à nossa equipa. Estou desejoso de o ter na nossa Administração de sucesso!", escreveu Trump no Twitter.

Os republicanos ficaram entusiasmados com a nomeação. O senador Lindsey Graham teceu elogios a Barr, destacando a sua "elevada integridade" e qualificando-o de escolha "excecional".

Antes de ser procurador-geral, Barr tinha sido o número dois da procuradoria. Depois disso, trabalhou como consultor jurídico corporativo e atualmente trabalhava num escritório de advogados, Kirkland & Ellis LLP.

Foto de William Barr no site do escritório de advogados para o qual trabalha. © DR

A nomeação de Barr, de 68 anos, terá que ser ainda confirmada no Senado. Por causa das férias parlamentares, essa confirmação só deverá ocorrer em 2019, quando entrar em funções o novo Senado (onde os republicanos reforçaram a maioria).

Até lá, Matthew Whitaker, que foi o chefe de gabinete de Sessions, continuará a desempenhar o cargo interinamente.

Trump demitiu Sessions em novembro, nunca tendo perdoado o facto de este ter pedido excusa nas investigações ao alegado conluio com a Rússia. Essa decisão abriu caminho à nomeação do conselheiro especial Robert Mueller.

Durante a confirmação de Barr no Senado, os democratas irão tentar garantir que o novo procurador-geral não vai interferir na investigação de Mueller, que está prestes a dar resultados.

O dia foi de nomeações para Trump, que anunciou também a sua escolha para embaixadora dos EUA nas Nações Unidas. A ex-jornalista da Fox News e atual porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, vai substituir Nikky Haley, que renunciou em outubro ao cargo.

Segundo o The Washington Post, Trump vai ainda nomear o atual chefe do exército, o general Mark Milley, como líder do Estado-Maior Conjunto dos EUA. O general Joseph F. Dunford Jr, que atualmente ocupa o cargo, vai sair no próximo outono.