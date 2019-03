Trump queixa-se (outra vez) de McCain: "Nem me agradeceram o funeral"

Donald Trump voltou a atacar o antigo senador americano John McCain, que morreu em agosto passado com um cancro no cérebro. Nem depois da morte, o Presidente americano dá tréguas a um crítico seu, membro do mesmo Partido Republicano que o fez eleger para a Casa Branca.

Nos últimos dias, Trump atacou por várias vezes quem já não se pode defender, usando o Twitter, e a filha de McCain, Meghan, criticou-o na mesma rede social. Esta quarta-feira, o Presidente americano voltou ao ataque, falando numa visita a uma fábrica de tanques militares, no Ohio, sete meses depois da morte do senador.

Trump queixou-se de que "não recebeu um agradecimento" pelo funeral de Estado dado ao antigo veterano da guerra do Vietname. Reconhecendo que "não era fã de John McCain", o presidente atirou aos trabalhadores da fábrica, citado pela BBC: "Eu dei-lhe o tipo de funeral que ele queria, e que, como presidente, eu tinha que aprovar."

No jeito desengonçado com que costuma discursar, Donald Trump acrescentou ainda: "Eu não me importo com isso, eu nem recebi um agradecimento [pelo funeral]. Tudo bem."

Trump aprovou o voo militar com os restos mortais de McCain, do Arizona, de onde era natural, para Washington, mas foi o Congresso que concedeu ao antigo senador a honra de funerais de Estado.

O presidente americano tem acusado John McCain de ter estado do lado dos democratas, como no Obamacare ou na suposta entrega ao FBI e à comunicação social de um dossiê que Trump alega ser "falso".