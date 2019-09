Transcrição de telefonema confirma: Trump pediu ao presidente da Ucrânia para investigar atividades de Biden

Numa conversa telefónica, realizada em julho, o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu ao seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, para saber se o ex-vice-presidente Joe Biden mandou encerrar uma investigação sobre uma empresa, na qual trabalhava o filho. Isto é o que revela o resumo da transcrição da chamada telefónica revelada esta quarta-feira pela Casa Branca.

Os pormenores da conversa mostram que, no dia 25 de julho, Donald Trump pediu ao presidente da Ucrânia para investigar o candidato democrata, cujo filho trabalhava para uma empresa de gás ucraniana Burisma.

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, anunciou na terça-feira que a Câmara liderada pelos democratas decidiu avançar com uma investigação oficial de "impeachment" e ordenou que seis comités continuassem com as investigações sobre as ações do presidente.

Os democratas acusaram Trump, que procura a reeleição no próximo ano, de solicitar a ajuda da Ucrânia para difamar Biden, o principal candidato à indicação presidencial democrata, antes das eleições de 2020.

"Há muita conversa sobre o filho de Biden, que Biden parou a investigação e muitas pessoas querem descobrir sobre isso, então tudo o que você puder fazer com o procurador-geral seria ótimo", disse Trump no telefonema com Zelenskiy, segundo o resumo fornecido pelo Departamento de Justiça norte-americano.

"Biden gabou-se de ter parado a investigação, então se você puder pesquisar isso... A mim parece-me algo horrível", pode ler-se na transcrição divulgada.

Trump referia-se às suspeitas de que o então vice-presidente, Joe Biden, pressionou o governo ucraniano para demitir o procurador-geral, que era acusado pelo Ocidente de ser muito moderado face a casos de corrupção.

Trump exige desculpas dos democratas

O presidente norte-americano já reagiu à divulgação do resumo oficial da transcrição do telefonema com o seu homólogo ucraniano e exige um pedido de desculpas dos democratas.

De acordo com Donald Trump esta foi uma conversa telefónica perfeitamente normal. "Devem os democratas pedir desculpas depois de saberem o que foi dito na chamada telefónica com o presidente ucraniano? Deviam. Foi um telefonema perfeito - apanhamo-los de surpresa", escreveu o chefe de Estado norte-americano na rede social Twitter.

O telefonema aconteceu depois de Trump ordenar o congelamento de quase 400 milhões de dólares (cerca de 365 milhões de euros) em ajuda norte-americana destinada às Forças Armadas da Ucrânia.



O presidente do EUA disse a Zelenskiy que o procurador-geral William Barr, iria entrar em contacto com ele para reabrir a investigação na empresa de gás ucraniana.

Trump, não entanto, não pediu a Barr para contactar as autoridades ucranianas, adiantou a porta-voz do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Kerri Kupec, e Barr não estabeleceu contactos com a Ucrânia acerca dessa investigação ou de qualquer outro assunto.

Trump está em risco, diz candidata democrata

Elizabeth Warren, candidata democrata às eleições presidenciais 2020, refere que se esta é a versão dos acontecimentos que a equipa do presidente considera mais favorável então ele está em risco. "Precisamos de ver a denúncia completa e a administração Trump tem de cumprir a lei. Agora", exigiu a senadora.

O senador republicano, Lindsey Graham, considera que o que revela a transcrição não é o suficiente para pedir a destituição do presidente dos Estados Unidos. "Do meu ponto de vista, destituir qualquer presidente por causa de um telefonema como este seria de loucos", disse Graham aos jornalistas.

"O presidente dos EUA traiu o nosso país", diz Hillary Clinton

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosy, voltou a afirmar que Donald Trump "vai ser responsabilizado" e que ninguém "está acima da lei". "O fato é que o presidente dos Estados Unidos, violando suas responsabilidades constitucionais, pediu a um governo estrangeiro que o ajudasse na sua campanha política às custas de nossa segurança nacional, além de prejudicar a integridade das nossas eleições", afirmou Pelosi.

Hillary Clinton não tem dúvidas: "O presidente dos EUA traiu o nosso país". Sem meias palavras, Hillary Clinton, que foi candidata democrata às eleições presidenciais de 2016, diz que se trata de uma "dura realidade" e que é tempo de agir. "Ele é um perigo claro e presente para as coisas que nos mantêm fortes e livres. Eu apoio a destituição", escreveu a ex-senadora.

Depois de Nancy Pelosi anunciar a abertura de uma investigação oficial de "impeachment", Donald Trump reagiu, como sempre, na rede social Twitter. "Um dia tão importante nas Nações Unidas, tanto trabalho e tanto sucesso, e os democratas propositadamente tiveram que arruiná-lo e depreciá-lo com mais notícias de última hora sobre este lixo da caça às bruxas. Tão mau para o nosso país!", escreveu o presidente norte-americano, que participou na Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque.

