Trump diz que embaixador britânico "não tem servido bem o Reino Unido"

"Não somos grandes fãs desse homem e ele não tem servido bem o Reino Unido, é o que vos posso dizer", afirmou Trump aos jornalistas, em Nova Jérsia. "Por isso eu consigo compreender e posso dizer várias coisas sobre ele, mas não me vou incomodar", aditou.Donald Trump.

A resposta é uma reação do presidente dos EUA ao embaixador britânico no Reino Unido, Kim Darroch, que considerou o chefe de Estado norte-americano e a sua administração como "ineptos" e "excecionalmente disfuncionais" em documentos diplomáticos revelados este domingo pelo Mail on Sunday .

Já o ministro britânico do comércio, Liam Fox, disse à BBC que a revelação dos documentos foi "antiprofissional, antiético e antipatriótico" e acusou quem divulgou os e-mails de ter prejudicado a relação de defesa e segurança com os Estados Unidos. "É a relação mais global mais importante que temos", frisou.

"Espero que, se conseguirmos identificar o indivíduo, a força total da disciplina interna - ou, se necessário, a lei - seja aplicada porque esse tipo de comportamento não tem lugar na vida pública", acrescentou.

Kim Darroch é um dos diplomatas britânicos mais experientes, tendo assumido a embaixada em Washington em janeiro de 2016, antes de Donald Trump assumir a presidência dos EUA. O jornal tabloide diz que as circulares, que terão sido divulgadas por algum membro do serviço britânico, foram enviadas a partir de 2017.