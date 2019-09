Trump demite no Twitter o Conselheiro para a Segurança Nacional

John Bolton estava no cargo desde abril de 2018

Bolton avisa Irão que não deve confundir prudência com fraqueza

"Informei John Bolton na noite passada de que os seus serviços já não são necessários na Casa Branca. Discordo fortemente da maior parte das suas sugestões, tal como outras pessoas na Administração, e por isso... pedi a John que entregasse a demissão, o que ele fez esta manhã. Agradeço a John os seus serviços. Nomearei um novo Conselheiro para a Segurança Nacional na próxima semana", escreveu Donald Trump em dois tweets seguidos.

O presidente dos EUA usou assim a sua rede social preferida para demitir mais um membro da Administração. Bolton, antigo embaixador dos EUA na ONU no tempo de George W. Bush, estava no cargo desde abril de 2018.

O próprio Bolton reagiu ao tuíte de Trump com o seu próprio tuíte. O Conselheiro para a Segurança Nacional, conhecido como um falcão devido às suas posições duras, garantiu que foi ele quem pediu a demissão na segunda-feira à noite e que o presidente lhe terá dito: "Falamos nisso amanhã".

O afastamento de Bolton surge num momento em que se multiplicam as notícias sobre divisões na Administração Trump em relação ao cancelamento do um plano de paz que incluía convidar os líderes talibãs, bem como o presidente afegão Ashraf Ghani, para irem aos Estados Unidos.

De acordo com os media americanos, Bolton e o vice-presidente Mike Pence terão sido contra um encontro entre Trump e os talibãs em Camp David. Este encontro, que tinha como objetivo fortalecer um acordo de paz no Afeganistão 18 anos depois da guerra que se seguiu à recusa dos talibãs, então no poder, de entregar o líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, aos EUA após os atentados de 11 de Setembro de 2001. Atribuídos à rede terrorista liderada pelo saudita, estes ataques causaram quase três mil mortos nos EUA.

Terá sido por pressão de Bolton e Pence que Trump cancelou o encontro com os talibãs, que vários responsáveis do Departamento de Estado consideravam essencial para estabilizar a paz.

Bolton não é o primeiro alto responsável da sua Administração que Trump demite através de um tuíte. Em março de 2018 foi a vez do então secretário de Estado Rex Tillerson. "Mike Pompeo, diretor da CIA, vai tornar-se no nosso novo secretário de Estado. Vai fazer um trabalho fantástico! Obrigado Rex Tillerson pelo seu serviço! Gina Haspel vai tornar-se na nova diretora da CIA, e a primeira mulher. Parabéns a todos!", escreveu o presidente no Twitter.