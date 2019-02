Trump vai nomear Kelly Craft como embaixadora dos EUA na ONU

Donald Trump afirmou esta sexta-feira que vai nomear Kelly Craft, atual embaixadora dos EUA no Canadá, como embaixadora norte-americana nas Nações Unidas.

Segundo a Reuters, a republicana do Kentucky tornou-se esta semana uma forte candidata ao cargo, depois de uma recomendação do líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, conterrâneo de Kelly Craft.

Não ficou claro, no entanto, se Craft vai ter uma posição de relevo na administração, como a anterior embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, Nikki Haley.

"Kelly tem feito um trabalho excecional a representar a nossa nação, e não tenho dúvidas nenhumas que, sob a sua liderança, o nosso país será representado ao mais alto nível", escreveu Donald Trump nas redes sociais.