Trump ameaça fechar fronteira com o México na próxima semana

Trump inscreve reforço de gastos com muro no orçamento para 2020

"Se o México não travar imediatamente toda a imigração ilegal que chega à fronteira com os Estados Unidos, fecharei a fronteira na próxima semana", escreveu Trump num tweet.

O presidente norte-americano tem criticado repetidamente as autoridades mexicanas por não impedirem imigrantes da América Central que vêm de países como a Guatemala e Colômbia de chegarem à fronteira do sul dos Estados Unidos da América.

Num longo tweet desta sexta-feira, Trump avança, não com uma data, mas com uma meta temporal, próxima semana. No entanto, ainda não se sabe se é possível que a fronteira possa ser encerrada em tão pouco tempo, questiona o jornal Político.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O comissário dos EUA para os Serviços Fronteiriços, Kevin McAleenan, alertou já esta semana para o facto de a situação na fronteira do sul estar num "ponto de rutura", devido à sobrelotação dos centros de detenção.

No tweet, Donald Trump culpabiliza mais uma vez os democratas pela situação: "Os democratas deram-nos as leis de imigração mais fracas do mundo. Portanto, o Congresso agora tem de as mudar."

Trump disse ainda que seria muito fácil ao México impedir a entrada de imigrantes da América Central de chegarem à fronteira com o os EUA, argumentando que se o permite é para conseguir dinheiro dos EUA.

O presidente afirma ainda que o encerramento da fronteira seria bom para no combate ao tráfico de droga.