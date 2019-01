Trump alerta serviços secretos para os "perigos do Irão"

Trump faz o discurso do Estado da União no próximo dia 5

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou via Twitter os serviços secretos norte-americanos para os "perigos do Irão". "Os serviços secretos parecem ser extremamente passivos e ingénuos quanto aos perigos do Irão. Eles estão errados. Quando me tornei presidente, o Irão estava a dar problemas em todo o Médio Oriente e não só. Desde que terminou o terrível negócio nuclear do Irão, eles estão muito diferentes, mas são uma fonte de potencial perigo e conflito", escreveu.

"Eles testaram Rockets na última semana e muito mais, e estão a chegar muito perto do abismo. A economia está a falhar agora, o que é a única coisa que os tem acalmado. Tenham cuidado com o Irão. Talvez os serviços secretos devessem voltar para a escola", prosseguiu.

Entretanto, enquanto exigia que republicanos e democratas discutissem a construção de uma barreira física na fronteira com o México, Trump citou o canal televisivo Fox & Friends para dar conta que "três caravanas separadas estavam em direção à fronteira". "O número de pessoas é tremendo", acrescentou.