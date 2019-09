Tribunal da Irlanda do Norte diz que suspensão do Parlamento é legal

O Reino Unido está desunido até na avaliação que faz da suspensão do Parlamento a pedido de Boris Johnson. Os juízes do Supremo Tribunal de Belfast decidiram, esta quinta-feira, que legal a medida é legal e não afeta o processo de paz na Irlanda do Norte. Na véspera, em Edimburgo, na Escócia, os juízes de outro tribunal decidiram que a suspensão é ilegal. Isto depois de um tribunal de Londres, em Inglaterra, já ter decidido também que o pedido do primeiro-ministro é conforme a lei. A decisão final, já depois de o governo ter recorrido, caberá ao Supremo Tribunal britânico na próxima terça-feira.

Na Irlanda do Norte, os juízes analisaram três queixas num só caso, argumentando os queixosos que um No Deal Brexit a 31 de outubro iria minar os Acordos de Sexta-Feira Santa assinados entre o Reino Unido e a Irlanda. Um dos autores desta ação legal, noticia o Guardian, é Raymond McCord, defensor de longa data de vítimas do terrorismo, cujo filho foi assassinado por paramilitares unionistas em 1997. O bacsktop, mecanismo de salvaguarda destinado a evitar o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda depois do Brexit, é o ponto mais controverso do acordo do Brexit. Boris Johnson tem reafirmado, várias vezes, que quer substituí-lo e obter um novo acordo.

Citado pelo mesmo jornal, esta quinta-feira, Boris Johnson recusou ter mentido à Rainha Isabel II para conseguir a suspensão do Parlamento (desde dia 9 de setembro até 14 de outubro). "Claro que não [menti]. O tribunal de Inglaterra concorda connosco mas o Supremo Tribunal ainda terá que decidir. Nós precisamos do discurso da Rainha, precisamos de continuar e de fazer várias coisas a nível nacional", declarou, sublinhando que "o Parlamento terá tempo para falar sobre um acordo do Brexit antes e depois do Conselho Europeu de 17 e 18 de outubro". Apesar de tudo, até agora, ainda ninguém sabe quais são as alternativas de Boris e dos brexiteers radicais do Partido Conservador ao backstop.