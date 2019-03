Trashtag Challenge. O desafio ambientalista que está a limpar o mundo

Este fim de semana, as redes sociais recuperaram o Trashtag Challenge (criado em 2015), o desafio que encoraja as pessoas a limpar o que as rodeia, desde praias a parques, e mostrar ao mundo o antes e o depois e deram-lhe um novo fôlego.

Desafios nas redes sociais surgem em todas as formas e feitios. O Bucket Challenge ou o Mannequin Challenge, são apenas alguns dos exemplos de desafios que fizeram parar a Internet com toda a adesão que tiveram. Depois destes surgiu um "novo" que pretende dar o exemplo e mostrar como limpar o mundo.

No entanto, este movimento não é novidade. Em outubro de 2015, a empresa fabricante de equipamentos para campismo, a UCO lançou o seu projeto #Trashtag, com o objetivo de encorajar o público a limpar a natureza e comprometeu-se a limpar 10.000 peças de lixo até outubro do ano seguinte. 4 Anos passaram e este último fim de semana o desafio ganhou um novo ânimo.

Redes sociais como o Instagram ou o Twitter têm sido o palco onde as fotografias de pessoas a recolher lixo, procurando chocar com a limpeza das áreas. No Instagram, #trashtag já conta com mais de 25 mil publicações