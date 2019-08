Tiroteio no Texas. Suspeito foi abatido pela polícia após atingir dezenas

Não está ainda esclarecido se foram dois homens, em locais diferentes do Texas mas em ataques aparentemente coordenados, que atingiram a tiro dezenas de pessoas nas cidades de Odessa e de Midland. Para já a polícia confirmou o incidente e anunciou que um suspeito foi abatido pela polícia. Há testemunhas, citadas pela imprensa americana, que falam em pelo menos 30 pessoas atingidas. Um morto está confirmado.

"Acreditamos que existem dois atiradores em dois veículos separados", escreveu inicialmente a polícia de Midland no Facebook, acrescentando que os dois veículos eram um pequeno camião Toyota, de cor dourada, e uma carrinha da US Postal, que terá sido roubada pelo suspeito. "Por favor, afaste-se destas áreas e fique dentro de casa", recomendam as autoridades.

Este departamento da polícia fala também de relatos que indicam haver mais um atirador ativo em Odessa. "Para a segurança do público e da aplicação da lei, por favor, fiquem longe da área e fiquem em suas casas", alerta.

Devin Sanchez, porta-voz da autarquia de Odessa, anunciou que há uma morte confirmada, entre dez a 20 feridos, e explicou que o atirador viajava no Toyota dourado enquanto ia disparando sobre pessoas.

As autoridades norte-americanas estão a responder ao incidente como um eventual ataque terrorista. O New York Police Department Counterterrorism Bureau publicou já uma mensagem no twitter

Em atualização