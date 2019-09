Tiroteio na Holanda faz três mortos e um ferido grave

Um tiroteio perto de uma escola primária em Dordrecht, Holanda, fez esta segunda-feira "três mortos", informaram as autoridades. "Uma pessoa ficou gravemente ferida", diz ainda a policia de Roterdão na rede social Twitter, sem divulgar pormenores.

De acordo com a imprensa local, o tiroteio ocorreu no interior de uma casa no bairro de Heimerstein, e há, pelo menos, três mortos e vários feridos. O alerta terá sido dado por populares que depois de ouvirem os tiros contactaram as autoridades e serviços de emergência.

O presidente do município de Dordrecht, Wouter Kolff, escreveu no Twitter que houve "um incidente muito grave" e que se estava a dirigir para o local.

Em atualização.